Geldautomaat krijgt gele kleur en gaat Geldmaat heten

Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland: ,,In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten. Daarom werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde.”