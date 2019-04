Gelderlander-app wint Dutch App Award

De nieuwsapp van ADR Nieuwsmedia werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Uniek is dat in één app, net als in een kubus, vier werelden samenkomen: algemeen nieuws, nieuws uit de eigen regio, video’s en eigen nieuwsvoorkeuren.



,,Qua navigatie is het een van de meest opvallende en gedurfde apps van Nederland’’, oordeelde de jury. Ook de 'sappige lay-out, verrassende interactieve elementen en need to know-content’ worden geroemd.



,,We zochten naar een manier om een groot publiek nog beter te laten kennismaken met alles wat we bieden aan nieuws, regio, sport en video. Onze app biedt daar een prachtige toegang toe’’, reageerde Rennie Rijpma, adjunct-hoofdredacteur van het AD, eerder op de nominatie.