Een jongen met een Ajaxmuts staat bij het afzetlint. Even verderop staat een witte tent en lopen agenten van Forensische Opsporing in witte pakken rond. ,,Die Martin hè’’, zegt de jongen. ,,Ik ken hem nog van vroeger uit West. Ik ben op een gegeven moment een andere kant uitgegaan. Rustig geworden. Hij niet. Geloof mij nou, Polletje was echt helemaal lijp.’’



Die bedenkelijke reputatie gaat bijna vier decennia terug. Begin jaren tachtig is Van der Pol al te vinden in de harde kern van Ajax. In het boek F-Side is niet makkelijk wordt hij omschreven als ‘iemand die een groep van zes man invliegt en ‘fluitend’ weer wegloopt’.



Maar ook buiten het stadion heeft Polletje de reputatie dat hij tot alles in staat is. Zo maakt hij deel uit van de jeugdbende ‘Maffia van West’. Die pleegt onder leiding van de later vermoorde Erol Kabak vele gewelddadige overvallen door heel Nederland. Hij zit af en aan in opvoedingstehuizen. Dat patroon van in en uit de gevangenis zal zijn hele leven blijven.