Geloofsgenoten mishandelde Zwolse voetbaltrainer willen gerechtigheid

Het geduld binnen de Miesbahoel Islam Moskee in Zwolle raakt op. Nu hun geloofsgenoot Uwais Goelab tot twee keer toe is mishandeld - de laatste keer voor het oog van kinderen - en er nog niemand is opgepakt, heeft het vertrouwen in de politie een deuk opgelopen.

Het broeit in de gemeenschap rondom de Miesbahoel Islam Moskee in Zwolle, waartoe de mishandelde voetbaltrainer Uwais Goelab (22) behoort.

Goelab werd vorige week op het sportpark van SV Zwolle tijdens de training van zijn jeugdteam in elkaar geslagen door vier of vijf nog onbekende jongeren van buiten de club. Het was de tweede keer dat Goelab werd belaagd; in december vorig jaar was het al raak in de WRZV-hallen na een incident rond een gebroken kettinkje tijdens een zaalvoetbalwedstrijd.

Leden van zijn geloofsgemeenschap willen gerechtigheid. Volgens imam Sharief Goelab, een oom van Uwais, zijn namen van verdachten aan de politie doorgegeven. Toch is hij teleurgesteld in ‘verkeerde inschattingen van agenten’, waardoor het geweld kon escaleren.,,Ik heb samen met enkele bestuursleden van onze moskee gesproken met de rechercheur die nu op de zaak zit. We dachten eerst dat de politie nog niets had gedaan. Maar ze hebben duidelijk weten te maken dat het onderzoek in volle gang is.’’

Teleurstelling

Hoewel Sharief het gevoel heeft dat de zaak prioriteit heeft bij de politie, is hij teleurgesteld dat er nog niemand is aangehouden. ,,Daardoor raakte ik mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat een beetje kwijt en voelde ik mij niet erg serieus genomen.’’

De teleurstelling bij de imam werd vervolgens groter door het gedrag van een agent net na het incident bij SV Zwolle. Goelab was daar om Uwais te ondersteunen, maar de agent sommeerde hem om de ruimte te verlaten. ,,Ik vond dat raar, omdat ik een goede relatie met de politie heb en ze vaak heb geholpen. Hij was heel autoritair in de manier waarop hij mij wegstuurde, dat getuigde van weinig respect. Eigenlijk krijgen de daders meer respect. Ze hebben mensen in elkaar geslagen. En tegen hen hebben ze nog helemaal niet strikt opgetreden.’’