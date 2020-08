Gelukkig draait het bij personeel in de zorg niet alleen om aandacht (zoals bij Jesse Klaver)

Weet u het nog, een paar maanden geleden? We klapten met zijn allen voor de mensen in de zorg, omdat zij – soms met gevaar voor eigen leven – ternauwernood regelden dat de ziekenhuizen niet overbelast raakten.



De eerste opleving van het coronavirus resulteerde bijna in mensonterende taferelen, net als in Italië en New York, maar bij ons kwam het niet zover, wat andermaal het belang van goed medisch personeel benadrukte, met passende waardering, ook financieel.



Toen de eerste golf had huisgehouden, klonken vaak dezelfde geluiden uit de politiek: we dienden de arbeidsomstandigheden van zorgpersoneel te verbeteren en de wetenschap verdiende meer positieve aandacht, anders dan de trend vóór de pandemie.