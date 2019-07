Gemeente gaat hek plaatsen om patiënten van kliniek Den Dolder uit woonwijk te weren

Zwarte zaterdag en ‘Pisnicht: The Movie’ in De Ochtend Show to go.

31 juli Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is donderdagochtend in de show om te praten over rijden tijdens, of de nacht voor Zwarte Zaterdag. Ook te gast is programmamaker Nicolaas Veul. Hij komt vertellen over zijn nieuwe documentaire: ‘Pisnicht: The Movie’. De show wordt gepresenteerd door Roel Maarderink en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.