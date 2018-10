Gemeente Oss: Kom niet van buiten naar herdenking spoordrama

Sexting niet alleen slecht: 'Het levert jongeren ook veel moois op'

13:50 NIJMEGEN - Sociale media zijn soms eng en gevaarlijk, maar ook spannend, romantisch en leerzaam. Onderzoeker Marijke Naezer van de Radboud Universiteit in Nijmegen dook in de wereld van jongeren, sociale media en seksualiteit. ,,We moeten voorbij de paniek.''