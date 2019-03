Gemeente Utrecht opent condoleanceregister in stadskantoor

Hierom houdt het OM ernstig rekening met een terroris­tisch motief

13:22 In een persbericht van vanmorgen schrijft het Openbaar Ministerie dat het ‘ernstig rekening houdt met een terroristisch motief’ dat verdachte Gökmen Tanis ertoe heeft aangezet in een tram om zich heen te schieten. Gisteren werd er, vanuit de omgeving van de verdachte, nog vooral op gehint dat het zou gaan om een wraakactie in de relationele sfeer. Wat is er nu veranderd?