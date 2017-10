Gemeenten balen van deelfiets: 'Ze plempen ze overal neer'

oBike begon afgelopen zomer in Amsterdam en heeft er inmiddels 2.000 knalgele fietsen. Er waren nog duizenden exemplaren in bestelling. ,,Ons systeem werkt pas goed als je om de 200 meter een fiets kunt pakken. Dan kan het groeien en zien wij waar er veel fietsen nodig zijn en waar minder. Al die proeven in steden met twintig fietsen werken niet. Zo jammer dat de gemeente Amsterdam er met gestrekt been in is gegaan. Nu krijgt de deelfiets een slechte naam'', moppert directeur Hugo Knuttel van oBike Nederland.



,,Weet je wat wrang is? We hadden moeite om onze fietsen in te zamelen omdat je in Amsterdam steeds in de file staat. Dat is precies de reden dat we er begonnen. Het ging goed. We hebben ruim 23.000 actieve gebruikers.''



,,Overal een fiets kunnen pakken, is de kracht, maar ook de zwakte'', zegt Van Es van de Fietsersbond. ,,Die leenfiets is van niemand, dus ook niemand zijn probleem. Voor je eigen fiets zorg je goed, maar voor een deelfiets die je eventjes gebruikt? Die vrijheid-blijheid dat je de fiets zomaar ergens neerzet, werkt niet. Oplossingen die volgens ons verkend moeten worden zijn bijvoorbeeld geofencing. Dan spreek je een maximaal aantal fietsen af dat in een gebied of een rek mag staan. De app geeft aan of je je deelfiets daar wel of niet mag plaatsen. Zo kun je bijvoorbeeld deelfietsvrije zones afspreken.''



Knuttel zegt dat er al met geofencing wordt gewerkt. ,,En ook met een puntensysteem. Wie slecht voor zijn huurfiets zorgt, zal steeds duurder uit zijn.''