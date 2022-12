Gemengde gevoelens bij historische excuses kabinet: ‘Een nieuw hoofdstuk in de dialoog met nazaten’

reactiesHet kabinet heeft vanmiddag excuses gemaakt voor de Nederlandse rol bij de trans-Atlantische slavenhandel. Wekenlang is er in de aanloop naar dit historische moment gesteggeld over de datum en de manier waarop de nazaten erbij betrokken waren.

Aruba aanvaardt de excuses die premier Mark Rutte heeft uitgesproken voor het Nederlandse slavernijverleden. ,,Elk welgemeend excuus is altijd welkom”, zei premier Evelyn Wever-Croes. Ze is Nederland ‘erkentelijk voor de eerste stap’, maar herhaalde wat Rutte ook zei: ,,Vandaag mag geen punt zijn, maar een komma.”

Wever-Croes noemde de excuses ‘een keerpunt in de geschiedenis binnen het koninkrijk’. ,,We hebben nu de kans om op collectieve wijze en als gelijkwaardige landen aan een betere toekomst te werken.”

Voor premier Gilmar ‘Pik’ Pisas van Curaçao betekent dit een een nieuwe fase in de relatie tussen Nederland en Curaçao. Hij geeft nog geen inhoudelijke reactie, omdat hij wil dat het parlement eerst reageert, voordat de regering een standpunt inneemt.

Op Curaçao werd door zo’n twintig mensen geprotesteerd bij het Tula-monument, waar staatssecretaris Alexandra van Huffelen een toelichting gaf. Een demonstrant met een megafoon werd hardhandig verwijderd. ,,Het blijft ondoordacht, overhaast en zonder participatie’’, zegt Max Elstak, een van de demonstranten.

Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo’n onderzoek moet geleid worden door bewoners van voormalige Nederlandse koloniën. ,,Wij moeten een leidende rol hebben in de discussie en dan kan pas bepaald worden welke actie vanuit de Nederlandse regering nodig is.’’

Minister-president van Sint Maarten Silveria Jacobs.

Jacobs vindt dat de Nederlandse verontschuldigingen zich veel verder moeten uitstrekken dan alleen tot de voormalige koloniën. Onder meer het Afrikaanse continent verdient excuses van Nederland, want daar is onnoemelijk veel leed aangericht door Nederlandse slavenhandelaren, zei zij.

Jacobs verwees in haar reactie nog naar de rellen bij de sinterklaasintocht in Staphorst, waar demonstranten tegen Zwarte Piet werden belaagd. ,,In Nederland bestaat eeuwen na de afschaffing van de slavernij nog steeds discriminatie en racisme. Daar zijn excuses vandaag niet voldoende voor. Daarom heb ik daar gemengde gevoelens over, al zie ik wel echte betrokkenheid.”

Dagmar Oudshoorn, voorzitter Adviesgroep Dialooggroep slavernijverleden, spreekt van een ‘historisch moment’. ,,We moeten een stap verder zetten. Dat zegt Rutte ook: we stoppen hier niet. Belangrijk dat we dat samen doen, dat het niet voor de nazaten wordt bepaald maar mét hen. Dat is de grote les.”

Niet begrepen

Activist Jeffrey Afriyie (Nederland Wordt Beter) spreekt van een historische dag na de excuses die premier Mark Rutte namens de regering had aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. ,,Er zijn mooie en de juiste woorden gesproken, zeker als we kijken naar de aanloop waarin we zagen dat mensen niet begrepen werden.”

Jerry Afriyie

Hoewel hij de excuses als mooie stap ziet, verwacht hij niet dat mensen nu over het verleden heen kunnen stappen. ,,Je kunt pas ergens overheen stappen als je verbetering ziet. Maar het is belangrijk dat we nu met een andere houding met elkaar omgaan en dat we samen bij elkaar komen en naar de toekomst kijken.”

Afriyie heeft vertrouwen in de toekomst, maar hij stelt dat de overheid nog wel werk te doen heeft. ,,De overheid heeft met betrekking tot het slavernijverleden een to-do-list. Ze hebben het makkelijkste op zich genomen, maar nu moeten ze ook verder gaan. Het is belangrijk om met de nazaten te gaan praten en met hen in overleg te gaan, zodat de kinderen van de nazaten niet meer met 2-0 achterstaan als ze in Nederland geboren worden.”

Ogen niet sluiten

Linda Nooitmeer, voorzitter Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is blij met de erkenning. ,,Woorden die ik graag wilde horen heb ik één voor één kunnen afvinken. Vind ik fijn. Maar ik wil niet de ogen sluiten voor zij die vonden dat 19 december niet de goede dag is. Het past dus niet om heel content te zijn, want er is nog een significant deel van onze gemeenschap dat zich niet gehoord voelt.’’

Linda Nooitmeer

Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme, was geraakt door de woorden van Rutte. ,,Ik hoop dat dit weer een stap is naar een samenleving waarin we allemaal een plek kunnen krijgen. Rutte vertelde over zijn persoonlijke reis, dat hij het mis had. Daarmee stelt hij zich kwetsbaar op. Dat is bij mij wel binnengekomen. Ik vond het ook belangrijk te horen dat de koning bij de 1 juli-herdenking is. Heel goed dat er vanuit het Koninklijk Huis wordt meegeleefd en meegedacht.”

Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer overwegend positief. Verscheidene partijen noemen de excuses van premier Mark Rutte namens de regering terecht. ,,Een historisch moment’’, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. ,,En tegelijk is dit pas het begin.”

VVD’er Pim van Strien spreekt van ‘een respectvol betoog’ van de Rutte over de pijn die destijds tot slaaf gemaakten is aangedaan. Volgens Van Strien is dat ‘een startpunt’. Zijn partij wil ‘deze woorden nader wegen’ en debatteren over de plannen en de uitwerking van het herdenkingsjaar. De grootste partij verzette zich al eerder tegen herstelbetalingen. Van Strien is blij dat er geen 200 miljoen is gereserveerd voor bewustwording over de slavernij, maar dat het voor educatie is, gezamenlijke projecten en initiatieven.

De SP noemt de excuses terecht. De partij hoopt ‘dat het herdenkingsjaar een startpunt is voor het samen kennen en herdenken van deze gruwelijke geschiedenis’.

Nieuw hoofdstuk

Fractievoorzitter Pieter Heerma van coalitiepartij CDA zegt dat een jaarlijkse herdenking bewustzijn over de zwarte bladzijden in het verleden levend kan houden. ,,Met de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden begint een nieuw hoofdstuk in de dialoog met de nazaten die deze last van het verleden zo lang alleen hebben moeten dragen.‘’

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van ‘het begin van een nationaal proces richting eenheid tussen gemeenschappen.’ CU-leider Gert-Jan Segers hoopt dat de excuses het begin zijn van verzoening. ,,Daarvoor moet eerst de volle waarheid op tafel komen en worden erkend.‘’

D66-Kamerlid Salima Belhaj: ,,Rutte heeft gedaan waar veel mensen om hebben gevraagd: het houden van een verhaal met oprechte excuses. Dat is bij iedereen binnengekomen. Veel mensen beseffen niet zo wat de slavernij behelst: hij heeft dat goed uitgelegd. Hoe verder? Dat kun je mensen niet opleggen, we moeten daarover samen in gesprek, hoe we dat herdenkingsjaar vormgeven.’

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam.

Indrukwekkend en oprecht

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema noemt het een ‘mooi moment’ en vindt de excuses ‘indrukwekkend’ en ‘oprecht’. ,,Ik vond dat hij terecht de tijd nam om heel veel uitleg te geven over hoe misdadig het systeem is geweest”, aldus Halsema.

,,Hij heeft heel goed aangevoeld dat dit het begin is van nieuwe verhoudingen. Dat het een komma is en niet een punt die wordt gezet. Ik hoop dat we volgend jaar op 1 juli een prachtige herdenking zullen hebben, ook in aanwezigheid van de koning.’’

In de schaduw van alle positieve reacties, blijft er ook kritiek. Bijvoorbeeld bij de Amsterdamse organisaties die vorige week via een kort geding tevergeefs probeerden excuses vandaag tegen te houden. ,,Ik heb met pijn in mijn hart geluisterd‘’, zegt Roy Groenberg van stichting Eer en Herstel. ,,Ik had gehoopt dat de koning op 1 juli volgend jaar in Suriname excuses zou maken. Dat is de plaats delict waar onze voorouders begraven liggen. Niet in Amsterdam.’’

Neokoloniaal cabaret

Voor Groenberg hebben de excuses geen waarde. Hij noemt de toespraak van Rutte ‘neokoloniaal cabaret’. ,,We hebben gevraagd om het vandaag niet te doen, en hij doet het toch op een koude maandagmiddag terwijl mensen aan het werk zijn. Daarmee ontneemt hij heel veel mensen hun emoties bij excuses. De gemeenschap blijft boos, voelt zich niet gehoord en niet serieus genomen.

Historicus Karwan Fatah-Black wijst erop dat tijdens het Catshuisoverleg is beloofd dat er vandaag concrete maatregelen aangekondigd zouden worden voor een traject van herstel. ,,Die heb ik niet gehoord. Dat is een veeg teken voor het verdere verloop van deze discussie. De historische waarde van excuses is natuurlijk groot, als je bedenkt dat het eerst onbespreekbaar was. Dat is goed, maar ik mis de hoe het kabinet dit naar het hier en nu wil trekken.’’

Alex van Stipriaan Luïscius, emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis, is ‘prettig verrast’ en spreekt van een 'waardevolle stap’, maar is ook terughoudend. ,,Het is heel goed dat Rutte een aantal keren heeft benadrukt dat de excuses een komma zijn en geen punt, dat het een proces is dat doorgaat. Dat koppelde hij aan een proces van heling, maar daarin gaat hij te snel.”

De hoogleraar mist namelijk wat Nederland concreet wil doen, bijvoorbeeld tot 1 juli, de dag waarop het 150 jaar geleden is dat de laatste tot slaaf gemaakten vrij werden gelaten. ,,Dat geeft een beetje het gevoel dat we moeten oppassen dat het bij woorden blijft. Je moet er ook consequenties aan verbinden, pas dan begint het proces van heling.’’