Gemist? Veroordeling Wilders blijft staan en 'kabinet doet te weinig aan corruptie’

CDA: Kleinere veestapel onvermijdelijk, maar wél met perspectief voor de boeren

Het CDA zegt - voor het eerst - dat inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk is. In de nieuwe landbouwvisie van de partij staat dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet dan het kabinet nu wil en dat boeren extra steun moeten krijgen om natuur- en klimaatdoelen te kunnen halen. Het CDA blijft tegen het gedwongen uitkopen van agrariërs: de partij wil de komende tien tot vijftien jaar 1,5 tot 2 miljard euro per jaar investeren in de ‘transitie naar een nieuwe landbouw’. Het hele artikel lees je hier.



Corona weer in opmars, aantal nieuwe gevallen in de lift

Meer dan twee keer zoveel mensen hebben afgelopen week positief getest op het coronavirus dan in de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds de piek van eind april nam het aantal nieuwe gevallen iedere week af, in de vorige rapportage nog met ruim een kwart. Maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde gekomen. Vooral onder jongeren neemt het aantal besmettingen hard toe. Het hele artikel lees je hier.



Opnieuw breekt een grote klant met beruchte slachterij Gosschalk: Jumbo zegt samenwerking op

Een nieuwe dreun voor Gosschalk. De in opspraak geraakte slachterij uit Epe is nu ook Jumbo kwijt als klant. Eerder deden McDonald’s, Albert Heijn en Boni al hetzelfde. Jumbo nam via haar leverancier rundvleesproducten af van Gosschalk, maar de supermarktketen haalt die voorlopig bij een ander slachthuis. In schokkende video‘s was vorige week te zien hoe stalmedewerkers van Gosschalk varkens en koeien mishandelen. De NVWA heeft de slachterij daarom tijdelijk gesloten. Het hele artikel lees je hier.



Uitbrander Raad van Europa: kabinet doet te weinig om corruptie aan top te voorkomen

Nederland laat na om zich beter te beschermen tegen corruptie in de hoogste kringen. Met geen van de aanbevelingen van het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (Greco) is de afgelopen jaren iets gedaan. Greco stelde in 2019 vast dat Nederlandse ministers, staatssecretarissen en hun politiek adviseurs kwetsbaar zijn voor beïnvloeding door lobbyisten en voor corruptie. Er moet daarom een algemene gedragscode komen om de kans op belangenverstrengeling en corruptie te verkleinen. Het kabinet moet binnen anderhalf jaar alsnog beterschap tonen. Het hele artikel lees je hier.



Kabinet komt met twee weken feestpauze na Janssen-prik, laatste waarschuwing voor horeca

Het kabinet trekt de coronateugels lichtjes aan na een flinke stijging van het aantal infecties. Mensen die een Janssen-prik halen, moeten alsnog twee weken wachten voordat ze een discotheek in mogen. Ook wil het kabinet ‘lekkage’ bij het toegangstesten tegengaan: horeca-uitbaters en festivalorganisatoren moeten voorkomen dat mensen sjoemelen met QR-codes en zo een besmettingsrisico vormen. Minister Grapperhaus doet met name een beroep op feestgangers en organisatoren om zich aan de regels te houden en niet ‘de randjes op te zoeken’. Het hele artikel lees je hier.



Hoge Raad: veroordeling voor groepsbelediging door Wilders blijft staan

De veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging blijft staan: de PVV-leider is onherroepelijk gestraft, nu de Hoge Raad geen fouten heeft geconstateerd in de zaak. De Raad wijst onder meer op het feit dat Wilders doelbewust sprak van minder-Marokkanen en niet vernoemde dat hij daarmee ‘criminele Marokkanen’ bedoelde, zoals hij later toelichtte. Wilders spreekt van een ‘corrupte rechtspraak’. Het hele artikel lees je hier.



Internetcriminelen ontdekken de woningnood, politie waarschuwt voor nepverhuursites

Internetcriminelen proberen een slaatje uit de oververhitte woningmarkt te slaan via malafide verhuursites met aantrekkelijk geprijsde nephuurwoningen. Wie zich daarop tegen betaling inschrijft, krijgt geen huis en is zijn geld kwijt, waarschuwen de politie en toezichthouder ACM. Bij klachtenloket ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat het om 300 meldingen. De politie spreekt na onderzoek van het topje van de ijsberg en zegt dankzij grondig onderzoek inmiddels goed zicht op de daders te hebben. Het hele artikel lees je hier.



