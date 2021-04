Gemma (58) woest na valse uitnodiging voor coronaprik: ‘Pure oplichterij en met welk doel?’

Biesheuvel zit met smart te wachten op een nieuwe uitnodiging. ,,Zoals zo veel mensen. Ik werk in het onderwijs, maar door mijn kwetsbare gezondheid heb ik het voorbije jaar alleen online voor de klas gestaan. Twee eerdere afspraken die ik had, zijn afgezegd door het stilleggen van prikken met AstraZeneca. Toen ik dus maandag 19 april een sms kreeg met daarin de boodschap dat ik de dag erop terecht kon in de Rai in Amsterdam voor mijn vaccinatie, was ik hartstikke blij. Hèhè, eindelijk!’’