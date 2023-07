Genieten of belachelijk? Privé-vuurwerkshow maakt tongen los: ‘Dit is niet uit te leggen’

Cryptodief (20) krijgt lagere straf vanwege studie, maar gaat na vrijlating direct door met oplichten

Van de rechter een veel lagere straf krijgen zodat je je op een studie kunt focussen, maar in plaats daarvan gewoon verdergaan met het oplichten van oudere mensen. Een jonge cyberspecialist hangt een fikse straf boven het hoofd nu hij twee keer in korte tijd de mist in is gegaan. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op.