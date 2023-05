Gerard van H. wil niets van hoofdrol bij Millingse drugslab weten: ‘Kwam alleen wat ophalen’

UPDATE Berucht kopstuk uit onderwe­reld ontvlucht drugslab en wordt klemgere­den in de Ooijpolder

De 57-jarige man die verdacht wordt van amfetamineproductie in een drugslab in Millingen, is een berucht kopstuk uit de Apeldoornse onderwereld. Het gaat om Gerard van H., die eerder veroordeeld is voor afpersing, oplichting en het leiden van een criminele organisatie.