Gerrit (57) werd miljonair door wc-papier, maar wil graag gewoon blijven: ‘Drink bier met vuilnisman’

Noodveror­de­ning tijdens onthulling Namenmonu­ment: omwonenden dienen ramen gesloten te houden

17 september Tijdens de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam aanstaande zondag is een noodverordening van kracht. Burgemeester Femke Halsema schrijft dat in een brief aan de omwonenden van de Hoftuin van de Protestantse Diaconie, waar de onthulling plaatsvindt. Ook mogen bewoners niet van een afstand kijken naar de onthulling, bijvoorbeeld vanaf hun balkon.