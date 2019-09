Gerrit (62) hoorde dat hij maagkanker heeft, terwijl zijn vrouw lag opgebaard

Middelbare school verliest 7 leerlingen in 10 jaar: ‘Natuurlijk huil je dan ook’

7 september ‘Gelukkig zijn er dit keer in de vakantie alleen maar leuke dingen gebeurd’, zijn de woorden waarmee rector Gijs van Wijlen van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda zijn docenten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar verwelkomt. Een paar uur later slaat het noodlot opnieuw keihard toe.