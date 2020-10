Gerrit (67) raakte 85.000 euro kwijt na twee telefoontjes: ‘Een psychische knauw voor de rest van je leven’

LIVE | Rutte overlegt op Catshuis over snelle stijging besmettin­gen, 200 bezoekers bij kerkdienst

14:46 Op het Catshuis overlegt een deel van het kabinet onder leiding van premier Mark Rutte weer informeel met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM over de aanpak van de coronacrisis. Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het liveblog van de afgelopen dagen terug.