Gerrit kreeg een nier van zijn broer: Hij heeft mijn leven gered

,,Het voelt alsof zijn bloed door mijn aderen stroomt", vertelt Gerrit. Op 7 november ging hij samen met zijn broer onder het mes voor een niertransplantatie. De nierpatiënt voelt zich als herboren. ,,Mijn vriendin zegt dat ik nu net een varkentje ben. Zo mooi roze. Ik was altijd grauw en grijs. Altijd koud. Maar toen ik na de operatie wakker werd in het ziekenhuis kreeg ik dat rare, onbeschrijfelijke gevoel. Het was alsof ik opnieuw was geboren."



Gerrit vervolgt: ,,Ik keek mijn broer aan en kon niets zeggen. Hij ook niet. We konden samen alleen maar huilen. Er was een tijd dat we een minder goede band hadden, maar contact was er altijd. Ik ben zes jaar ziek geweest en Harry zag hoe groot mijn probleem was: mijn nier functioneerde nog voor zes procent. Mijn broer heeft mij het mooiste cadeau gegeven. Met zijn donatie heeft hij mijn leven gered. Ik kan het wel van de daken schreeuwen."