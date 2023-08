Gerry is constant bang om te laat te komen voor haar nierdialyse, omdat de taxi in de file staat

Ans (76) liet zich niet zomaar beroven, maar verliest nu mogelijk haar benen

Ans (76), die probeerde haar tasjesdief te stoppen en daarbij werd overreden, moet haar verjaardag volgende week in het ziekenhuis vieren. ,,Het is nog onduidelijk of ze haar benen kan behouden”, vertelt haar schoonzoon. ,,Haar herstel kan heel lang gaan duren.”