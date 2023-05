Gert en Annemieke doen bijzondere ontdekking tijdens verbouwing van droomhuis: ‘Maken een reis door de tijd’

Jan Willem en Vincent zijn brein achter superslim­me batterij: veel zon­ne-ener­gie opslaan voor later

Jan Willem de Jong (35) en Vincent Ruijter (36) zetten een stap in de toekomst met hun slimme batterij om zonne-energie in op te slaan om te gebruiken op een later moment. Het idee ervoor werd geboren bij een biertje op een Utrechts dakterras. ,,Het is echt geen bluf, Europa is gewoon binnen handbereik.”