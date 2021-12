Gert-Jan en Suzanne worden al maanden geteisterd door hun buurman: ‘We vrezen voor ons leven’

Ziekenhuis­be­zoe­kers hebben lak aan regels, verpleeg­kun­di­gen zijn het beu: ‘Echt geen tijd voor!’

Discussies, weigering en soms zelfs agressie. Verpleegkundigen in het ziekenhuis in Dordrecht zijn het spuugzat dat veel bezoekers van opgenomen patiënten zich niet houden aan de coronaregel van maximaal één bezoeker per dag. ,,Heb laatst drie keer de beveiliging moeten bellen. We hebben het al druk genoeg in deze tijd.”

19:48