Geschrokken broer Damschreeuwer: 'Helft familie stierf in Jappenkampen'

Een psychisch gestoorde eenling die al jaren de weg kwijt is maar in de jaren negentig uitblonk in airbrushen en bodybuilden. Zo omschrijft een oudere broer Leo D. (55) uit Amsterdam. De milieuactivist werd gisteravond aangehouden nadat hij met een schreeuw de Nationale Dodenherdenking op de Dam verstoorde.

Volledig scherm De foto van de arrestatie van Leo D. © ANP Leo's oudere broer schrok zich rot toen hij vlak na de Dodenherdenking een whatsappje opende van zijn zus waarop politieagenten te zien waren met een arrestant wiens hoofd ze naar beneden drukten. ,,Ik herkende meteen het gezicht van Leo. Vreselijk. Ik wist niet dat hij zover zou gaan", reageert het familielid ontdaan tegenover deze krant.



,,Mijn vrouw en ik en ook mijn drie broers en twee zussen en hun gezinnen respecteren elk jaar op 4 mei trouw de twee minuten stilte. Wij zijn van Indische afkomst en de helft van onze familie is omgekomen in de Jappenkampen", verzucht de broer. Hij belde gisteravond omstreeks half elf de politie in Amsterdam. ,,Ik wilde weten waar Leo was opgesloten en zei dat ik wel langs zou willen komen indien nodig. De politie vertelde me dat mijn broer één telefoontje zou mogen plegen en zelf mocht beslissen wie hij zou bellen. We hebben niks meer gehoord."



Dat laatste verbaast de broer allerminst. ,,Wij zijn Leo al heel wat jaartjes kwijt. Hij is een beetje boel doorgeslagen en praat tot vermoeiens toe over het milieu. Ik weet dat hij dagelijks door Amsterdam loopt om tegenover toeristen te verkondigen dat ze moeten stoppen met vlees eten. Ondanks die verbetenheid is hij geen agressieve activist. Mijn broer zal nooit iemand lichamelijk lastigvallen".

Gedragsproblemen

Leo had als kind al gedragsproblemen, zegt de man na enige aarzeling. Hij wil zijn broer niet zwart maken maar besluit toch een en ander te verklappen zodat de buitenwereld een beeld krijgt van de man die de Nationale Dodenherdenking verstoorde. ,,Mijn broer zat als kind op een LOM-school (leer- en opvoedingsmoeilijkheden) in Amsterdam, ging daarna naar de LTS (Lagere Technische School) en vervolgens naar de Grafische School. Die maakte hij niet af vanwege zijn gedragsproblemen maar hij was wel heel gedreven in het airbrussen, iets wat hij via een opdracht had ontdekt. Hij blonk er na verloop van tijd in uit."

In dezelfde periode ontdekte Leo ook het fitnessen, zegt zijn broer terugblikkend. ,,Hij werd steeds fanatieker en rolde zo in de bodybuilding. Ook daar blonk hij in uit. Leo maakte er zijn beroep van en deed mee aan wedstrijden in zijn gewichtsklasse tot 70 kilo. Jammer dat hij niet in Amerika zat want in Nederland kon je er niet zoveel geld mee verdienen. Uiteindelijk begon hij zijn eigen sportschool aan de Haarlemmerweg. Leo leidde er aardig wat veelbelovende bodybuilders op."

Psychose

Hoe gedreven Leo ook was, zijn airbrushen en bodybuilden leidde volgens zijn broer nergens toe. ,,Alles werd op den duur een obsessie. Leo was 24 uur bezig met zijn sportschool en maakte daardoor geen tijd voor de vrouw met wie hij inmiddels was getrouwd en hun kindje. Het gevolg: een scheiding. Daarna is het nooit meer goedgekomen met Leo. Hij kampte met psychische problemen - een soort psychose -, kreeg professionele hulp en medicijnen maar stopte daar na verloop van tijd weer mee, werd afgekeurd en leeft sindsdien van een WAO-uitkering."

Geestelijk gestoord is de Damschreeuwer echter niet, benadrukt zijn broer. Zo heeft Leo volgens hem twee 'gouden' rechterhanden. ,,Hij heeft zijn huis van top tot teen opgeknapt en binnen is alles geordend. Als 'ie ergens mee bezig is dan maakt hij het tot in de puntjes af maar daarna gaat het telkens mis."

Moeder

Bij gebrek aan andere bezigheden focust Leo op het milieu. Ook dat verbaast de familie niet. ,,Hij at al jaren geen vlees meer en droeg geen leren kleding. Als activist gaat hij ook tot het uiterste. Zo rijdt hij geen auto meer omdat dit slecht is voor het milieu. Als hij onze moeder in Hoofddorp bezoekt, neemt ie de fiets. Ze is pas 89 jaar geworden. We hebben haar uit voorzorg nog maar niks verteld over wat Leo heeft gedaan."