Geslaagd, maar tóch weer naar school voor hogere examencijfers

Tijd tikt voor baby om ooit te kunnen zien: 'Operatie moet binnen half jaar'

17:06 Miguel, het drie maanden oude zoontje van Michael Lu (33) en Lieveke de Kort (31), is geboren met een ernstige oogafwijking waardoor hij niet kan zien. De enige mogelijkheid om zijn ouders ooit te kunnen zien, is een operatie in de VS waar kunst-hoornvlies geplaatst wordt. Maar de kosten (in totaal 110 duizend euro) moeten Michael en Lieveke zelf betalen.