Gesprek tussen minister en Johan Derksen over homo-acceptatie van de baan

Van Engelshoven sprak Derksen vorige week aan op zijn omstreden uitspraken over homoseksualiteit in praatprogramma Veronica Inside. Daarin nam Derksen een brandbrief van twee jonge homo’s aan voetbalbond KNVB over de homo-onvriendelijke sfeer in voetbalstadions op de korrel. ,,Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben en tegen grappen kunnen. We moeten niet doorslaan in dit land.’’ Later stelde hij ook: ,,We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.’’