Gestolen Picasso Kunsthalroof mogelijk gevonden in Roemenië

Het gaat om de in 1971 gemaakte pasteltekening Tête d’Arlequin (Hoofd van een harlekijn), die mogelijk een miljoen euro waard is. Of het inderdaad om de echte tekening van Picasso gaat, moet uit onderzoek blijken.



Het doek is gevonden door de uit Roemenië afkomstige en in Nederland woonachtige schrijfster Mira Fetuci. Zij publiceerde in 2015 een boek over de brutale roof. De Picasso werd zes jaar geleden samen met zes andere werken uit de Kunsthal gestolen. De daders waren Roemenen die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden. Een deel werd verbrand.



Tien dagen geleden ontving Fetuci op haar werk een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Onder een boom in het dorp Greci werd inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map gevonden. Deskundigen onderzoeken de tekening nu op echtheid.



Roof

De schilderijenroof is een van de grootste kunstroven uit de afgelopen decennia. Twee Roemeense mannen stalen in oktober 2012 zeven kunstwerken uit de Kunsthal. De schilderijen hadden een totale waarde van 18 miljoen euro.



Kunstdetective Arthur Brand liet al eerder weten dat mogelijk niet alle meesterwerken die werden ontvreemd uit de Rotterdamse Kunsthal in rook zijn opgegaan. Brand is blij met de vondst: ,,Dit is fantastisch nieuws. Als het natuurlijk een echte is. Dat zullen we snel genoeg weten.‘’ Brand zegt sterke aanwijzingen te hebben dat meer werken zijn verkocht. ,,Naast deze werken vermoed ik ook een Lucian Freud en twee werken van Monet, laten die snel gevonden worden.‘’