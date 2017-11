Gestrande reizigers Schiphol in hotels en op veldbedden de nacht in

Verdachte zorgmoord is de bij zijn moeder wonende Rahiied A. (21)

21:59 De 21-jarige Rotterdammer die vast zit op verdenking van moord op een bejaarde vrouw in een verpleeghuis in Puttershoek en pogingen tot moord op twee oude vrouwen uit Puttershoek en Rotterdam is Rahiied A.. Dat bevestigen meerdere bronnen. Hij werd maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft in voorlopige hechtenis.