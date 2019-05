Gevaarlijke stunt in auto kost 18-jarige jongen het leven

Justitie jaagt op vandalen die auto’s van activisten omver gooiden in Boxtel

19:25 Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de tegendemonstranten die vorige week maandag in Boxtel meerdere auto’s van dierenactivisten hebben omgegooid. Dat gebeurde tijdens de urenlange bezetting van een varkensboerderij, die even verderop plaatsvond. Justitie gaat de video’s onderzoeken waar de verdachten herkenbaar op staan.