Gevaccineerde bewoner verpleeghuis overleden na coronabesmetting

Twijfel over vaccineren gezonde tieners: 'Minder baat bij vaccin dan volwasse­nen'

12:45 In de VS wordt het coronavaccin van Pfizer/BioNTech naar verwachting volgende week goedgekeurd voor 12- tot 15-jarigen. Ook Europa buigt zich over toelating voor die groep. Toch is het nog maar zeer de vraag of ook kinderen massaal zouden moeten worden ingeënt tegen het coronavirus, stelt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning. ,,Kinderen worden zelden ernstig ziek.’’