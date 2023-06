Gevangenis liet cruciale steken vallen bij ontsnapping Nicky S.: ‘Raam stond al dagen open’

Met video Het is kurkdroog en natuurbran­den liggen op de loer: wat kunnen we doen?

Het is kurkdroog in Nederland en dat zal de komende weken waarschijnlijk niet veranderen. Wanneer krijgen we weer regen? Hoe gevaarlijk is de huidige droogte? En wat kunnen we doen om branden te voorkomen? We vragen het een meteoroloog, een brandweerman en een droogte-expert.