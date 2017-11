Gevangenis stuntelt opnieuw in zaak Robert M.

Opnieuw heeft de gevangenis geklungeld in de zaak van de veroordeelde kindermisbruiker Robert M. Advocaat Richard Korver is benaderd door een medewerker van de gevangenis waar M. zit alsof hij zijn advocaat was. En dat terwijl Korver nou juist de slachtoffers van M. bijstaat. Iemand van de Hoge Raad had Korvers naam in dit verband doorgegeven aan de medewerker van de gevangenis in Vught.

Korver is daar erg ontstemd over, juist omdat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) eerder deze week moest toegeven dat de controle op M. en zijn post en bezoek te wensen had overgelaten. ,,Zeker nu u, bij brief van 4 november, aangegeven heeft dat de controle in de Penitentiaire Inrichting ten aanzien van Robert M. scherper had moeten worden uitgevoerd'', schrijft Korver aan de minister.

Afgelopen zaterdag ontstond onrust over het toezicht op M. De Volkskrant onthulde dat hij ondanks beperkingen die hem waren opgelegd meerdere keren brieven kon versturen, onder meer via Korver aan de ouders van slachtoffers, en bezoek kreeg van journalisten. Dekker erkende later dat het toezicht strenger had moeten zijn.

Dekker spreekt in een brief aan de Korver van een ,,hoogst onfortuinlijke samenloop van omstandigheden. Wel constateer ik dat door dit misverstand geen directe belangen van slachtoffers zijn geschaad." Hij en Korver hebben een afspraak gemaakt. Dekker gaat dan ,,graag verder in gesprek over wat we voor slachtoffers kunnen doen".