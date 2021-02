Gevel van woning darter Raymond van Barneveld komt naar beneden, niemand raakt gewond

Dak van Vrijheids­mu­se­um Groesbeek bezwijkt onder pak sneeuw: ‘Ben blij dat de collectie geen schade heeft geleden’

7 februari GROESBEEK - Het nieuwe geavanceerde dak van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is in de nacht van zaterdag op zondag bezweken onder het gewicht van de sneeuw. Medewerkers van het museum ontdekten zondagochtend rond 07.30 uur dat het luchtdrukdak aan de voorkant was ingestort. Collectie en inrichting hebben echter geen schade opgelopen, omdat het dak wel waterdicht is gebleven.