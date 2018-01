Gevlogen: crimineel heeft vrij spel op elf kleine vliegvelden in Nederland

'PostNL laat de post onnodig lang liggen'

7:06 Volgens medewerkers van PostNL blijft post geregeld één of meerdere dagen langer bij postsorteercentra liggen dan nodig is. ,,Het komt minstens één keer per week voor dat zo'n 8 procent onnodig lang blijft liggen.'' Dat zegt een medewerker van PostNL die anoniem wenst te blijven.