Gevluchte Ali werd mishandeld omdat hij homo is, nu wordt lokale moskee bedreigd

Aanleiding voor de bedreigingen is het verhaal over een homoseksuele man in Veenendaal, die enorm lijdt onder homohaat in zijn stad. Ali (28) is zijn vaderland ontvlucht vanwege homohaat en wordt in Veenendaal opnieuw niet geaccepteerd vanwege zijn geaardheid. Hij werd mishandeld, uitgescholden en gepest in zijn nieuwe woonplaats. Na berichten in verschillende media over Ali, ontving de voorzitter van de moskee de bedreigingen.