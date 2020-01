Gevluchte Iraanse medaillewinnares traint in Eindhoven: ‘Ze kan nu echt niet meer terug’

Kimia Alizadeh won een bronzen medaille in 2016 op de Olympische Spelen in Rio. Daarmee werd de nog altijd pas 21-jarige Kimia de eerste vrouw die een olympische medaille won. Op Instagram maakte ze zondag zelf bekend dat ze is gevlucht voor het Iraanse regime. ,,Ze wilde stilhouden dat ze hier is, maar nu moest ze wel een verklaring geven omdat via een foto was uitgelekt dat ze in Eindhoven was’’, zegt El Boujjoufi.

Op Instagram schrijft Alizadeh dat ze een van de miljoenen vrouwen is die al jaren onderdrukt worden in Iran. ,,Ik heb alles gedragen wat ik moest dragen’’, aldus de taekwondoka op haar account, daarmee verwijzend naar haar hoofddoek die Iraanse vrouwen verplicht moeten dragen, ook bij het sporten. ,,Ik ben een van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran. Ik droeg de kleding die ze wilden en zei wat ze me opdroegen te zeggen. Een vrouw telt niet mee, wordt vernederd en is slechts gereedschap. Niemand van ons geeft om ons. Wij zijn hulpmiddelen. Toch was dit een moeilijke beslissing, veel moeilijker dan het winnen van olympisch goud.”

Hoofddoek

Alizadeh was zondag bij een herdenking in Eindhoven voor de slachtoffers van het neergestorte Oekraïense passagiersvliegtuig. Op foto’s van de herdenking is te zien dat ze geen hoofddoek meer draagt, waarna de atlete met een verklaring kwam. Alizadeh nam al een kleine maand geleden contact op met El Boujjoufi om met hem te mogen trainen. Dat deed ze ondertussen al meerdere keren per week.

,,Ik kende haar niet’’, zegt de trainer. ,,Althans, niet persoonlijk. Wel als kampioene natuurlijk. Ze was al ergens in Europa en is via een vriendin in Nederland gekomen, op basis van een visum. Ik denk dat ze ons heeft opgezocht omdat wij een toch wel een bekende naam zijn op taekwondo-gebied.’’

Volgens El Boujjoufi hield Alizadeh tot voor kort de mogelijkheid nog open om terug te kunnen naar Iran. ,,Maar dat is door alles wat ze nu over haar heen heeft gekregen en wat ze heeft verklaard wel onmogelijk geworden. De vraag is nu: vraagt ze verlenging aan van haar bijna aflopende visum of vraagt ze asiel aan? Ik weet dat niet. Zover vraag ik ook niet door aan haar. Zij krijgt nu zóveel over zich heen, zeker vanuit Iran, dat ze mij heeft gezegd dat ze nu vooral even rust wil.’’