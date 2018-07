Gevolg van de extreme droogte: het is al een beetje herfst

Bomen die hun blad laten vallen. Een beeld dat we normaal gesproken zien als de dagen korter worden, vanaf oktober of november. Maar wie nu buiten om zich heen kijkt, ziet eveneens bomen die bladeren verliezen. Na het gele gras zijn de kale bomen het volgende zichtbare symptoom van de extreme droogte van de voorbije maanden.

We moeten ons niet te veel zorgen maken over het bladverlies. ,,Het is een methode van zelfverdediging’’, zegt Willy van de Vorst uit Someren. De eigenaar van Van de Vorst Groenprojecten en specialist op het gebied van boomverzorging zegt dat niet iedere boom zijn bladeren verliest. De eik bijvoorbeeld niet, maar de linde wel.

,,Bomen laten water verdampen via hun blad. Bij een grote boom kan dat wel drieduizend liter per dag zijn’’, zegt Van de Vorst. Veel bladeren betekent dus veel verdamping en in tijden van droogte wil de boom juist water vasthouden. ,,Een boom die nu zijn bladeren laat vallen, laat een keurige reactie zien.’’

Wortels

Toch zijn er ook veel bomen die geen bladeren verliezen; de eik of acacia’s bijvoorbeeld. ,,Zulke bomen hebben hun wortels heel diep in de grond.’’

Omdat de wortels van een boom zo diep in de grond zitten kunnen bomen droogte over het algemeen goed verteren, zo vertelt Van de Vorst.

Toch kan de huidige droogte een gevaar zijn voor jonge bomen die dit jaar of vorig jaar zijn aangeplant. Zij lopen wel het risico om af te sterven. De enige remedie is om water te geven, al is dat nog niet zo makkelijk aangezien een boom duizenden liters water nodig heeft.

De boomexpert ziet het bomenlandschap de komende jaren veranderen doordat het klimaat verandert. ,,Wij krijgen steeds meer een landklimaat met lage temperaturen tot in maart en hoge temperaturen vanaf mei. Zo is er steeds minder tijd om bomen aan te planten. De beuken zullen verdwijnen vanwege de hoge temperaturen in de zomer. Andere bomen komen daar voor terug. Dat is een normaal verschijnsel, maar de laatste jaren gaat het wel heel snel.’’