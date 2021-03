Gevonden foetus in Zeist zat in tupperware-bakje: ‘Moeder en vader wisten zich mogelijk geen raad’

Moord van Grietje B. op haar man Lauwie was ‘koelbloe­dig’ en gepland: vier jaar extra celstraf

5 maart Grietje B. heeft vandaag in hoger beroep een 4 jaar langere celstraf gekregen dan de twaalf jaar die de rechtbank haar eerder oplegde. De 62-jarige vrouw uit Deventer moet nu 16 jaar celstraf uitzitten. Het Gerechtshof in Zwolle oordeelde dat ze haar man Lauwie van Lies in 2017 ‘koelbloedig’ en met voorbedachte rade heeft vermoord in hun woonwagen aan de Zweedsestraat.