Gevonden getuigen op Mallorca ‘belangrijk voor politie’, helpende meisjes niet terecht

,,Die oproep van vorige week is heel zinvol geweest”, aldus de woordvoerder. Een week eerder besteedde Opsporing Verzocht ook aandacht aan de zaak. Toen deed de vader van Carlo Heuvelman (27), die overleed na de mishandeling, namens de familie zijn verhaal. Hij hoopte dat getuigen die zich nog niet hadden gemeld zich over hun schroom heen zouden zetten.

Mogelijk buitenlands

In die uitzending werden ook geblurde beelden van twee mannelijke en twee vrouwelijke getuigen getoond, naar wie de politie op zoek is omdat zij mogelijk belangrijke informatie zouden hebben over het uitgaansgeweld in badplaats El Arenal. Inmiddels heeft de politie de twee mannelijke getuigen kunnen spreken. ,,Dat was heel belangrijk voor ons”, aldus de politie.

Naar de vrouwen, die zich ontfermd zouden hebben over de zwaargewonde Heuvelman, is de politie nog steeds op zoek. ,,Dat zou ook kunnen betekenen dat ze bijvoorbeeld niet uit Nederland komen. Iedereen die iets over ze weet, spreken we nog heel erg graag.”

Acht verdachten

In de ochtend van 14 juli waren er meerdere gewelddadigheden in de plaats El Arenal op het Spaanse eiland. Meerdere mensen raakten gewond bij een vechtpartij in een café. Bij een tweede incident op de boulevard werd Heuvelman dusdanig mishandeld dat hij enkele dagen later kwam te overlijden. De politie heeft in totaal acht verdachten aangehouden in de zaak, van wie er nog vijf vast zitten. Zij zijn alle vijf 18 en 19 jaar oud en komen uit Hilversum.