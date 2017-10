Gevonden jas Huis ter Heide is van Anne Faber

Hier kun je afscheid nemen van Van der Laan

16:40 Voor iedereen die dat wil, is er volgende week vrijdag de mogelijkheid om afscheid te nemen van burgemeester Eberhard van der Laan. Een dag later is er een besloten herdenkingsbijeenkomst voor genodigden. Zijn begrafenis is in besloten kring, liet de gemeente weten.