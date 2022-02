Gevonden lichaam in Drents kanaal zat in dakkoffer auto

Er wordt niet uitgesloten dat de dakkoffer al sinds afgelopen zaterdag in het Oranjekanaal had gelegen. Over de identiteit van de gevonden persoon is nog niets duidelijk. Ook is nog niet bekend op welke manier diegene precies om het leven is gekomen. Daar doet het Team Grootschalige Opsporing (TGO) momenteel onderzoek naar.

Omwonenden

In eerste instantie belde een bezorgde buurtbewoner bij de vondst van de dakkoffer met het waterschap. Toen medewerkers bij de plek kwamen kijken, schakelden zij gisterenmiddag direct de politie in.



Agenten tilden daarop de dakkoffer uit het water, waarna ze in de dakkoffer een lichaam vonden. Vermoedelijk zat er grind in de dakkoffer om deze te verzwaren.



Volgens omwonenden stak de koffer zo’n twintig centimeter uit het water, zo’n halve kilometer vanaf de brug bij Orvelte. Duikers zoeken vandaag verder naar sporen in het water. Daarnaast is er een buurtonderzoek opgestart en vliegt een drone boven de omgeving.



De politie wil geen verdere details kwijt over het onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of camerabeelden hebben zich te melden.