Gevonden lichaam in flat is gesprek van de dag in Epe: ‘Ze schreeuwden altijd tegen elkaar’

Wat is er gebeurd in de appartement op de Kapelstraat in Epe? Het antwoord op die vraag is het gesprek van de dag. Omwonenden weten een ding zeker: de relatie van het stel dat op de derde verdieping van het flatje woonde, was op zijn zachts gezegd ‘onstuimig’ te noemen. ,,Ze schreeuwden altijd tegen elkaar.’’