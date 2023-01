Gevonden lichaam in water bij Zeewolde blijkt vermiste Barbara Duijts (42) te zijn

Sinds dinsdag 3 januari was de politie op zoek naar de 42-jarige Barbara Duijts. Zij was voor het laatst gezien op een kajuitboot aan de Havenstraat in Bunschoten-Spakenburg. Donderdag 5 januari werd haar stoffelijk overschot gevonden in het water nabij Zeewolde. De politie stelt een onderzoek in naar haar overlijden.