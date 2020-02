Geweigerd cruiseschip Westerdam mag naar Cambodja

Update/ video Bombrieven ontploffen in Amsterdam en Kerkrade, nieuwe verdachte brief wéér bij ABN Amro bank

13:00 Bij een vestiging van de ABN Amro bank in Maastricht is een nieuwe verdachte brief opgedoken. Er is geen explosie geweest. De aanwezigen zijn ondergebracht in een gebouw in de buurt, meldt de politie Limburg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse. Vanmorgen ontploften in Amsterdam en Kerkrade wel twee bombrieven bij twee verschillende bedrijven.