Geweld tegen werknemers in de psychiatrie blijft vaak ongestraft

Verpleegkundigen, artsen en medewerkers in de psychiatrie doen vaak geen aangifte als ze slachtoffer worden van geweld door patiënten. De twijfel over waar de grens ligt, de angst voor represailles en het niet willen schenden van het beroepsgeheim zijn de belangrijkste redenen voor het uitblijven van de aangifte.

,,In de praktijk heeft de patiënt een vrijbrief om geweld te gebruiken tegen het personeel', zegt onderzoeker Joke Harte van de Vrije Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant. Volgens haar is het slechts een kleine groep patiënten die verantwoordelijk is voor de incidenten. Daarbij heerst er een tendens dat geweld nu eenmaal bij het vak hoort. ,,Deze werknemers zijn geen kleinzerige types. Als een patiënt psychotisch is en hij moet naar de separeercel, dan vallen er klappen. Daar zullen de medewerkers echt geen aangifte van doen'', zegt Harte. ,,Maar er gebeurt veel meer."

Het onderzoek van de VU is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Voor het onderzoek zijn 33 diepte-interviews gehouden met onder meer slachtoffers, leidinggevenden en politiefunctionarissen. Allemaal vinden ze dat agressie en geweld tot op zekere hoogte horen bij het werk in de psychiatrie.

In de kou

Veilig werken in de zorg is al langer een thema waar aandacht aan wordt besteed, maar volgens onderzoeker Harte zijn nieuwe beleidsstukken en convenanten vooral gericht op ambulancezorg. ,,In vergelijking met bijvoorbeeld ambulancepersoneel staan werknemers in de psychiatrie nog altijd in de kou."