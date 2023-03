Gewelddadige relatie heeft niets met liefde te maken

Werkgevers: ruim helft openbaar vervoer rijdt ondanks staking

Medewerkers in het streekvervoer leggen maandag verspreid over het land opnieuw het werk neer. Als gevolg daarvan ziet werkgeversvereniging VWOV landelijk openbaar vervoer uitvallen, al rijdt ruim de helft wel waarbij er regionaal verschillen kunnen zijn. Zo rijden in Limburg de hele dag geen regionale treinen, meldt vervoersbedrijf Arriva.