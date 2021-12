Gewonde door schietpartij op vakantiepark Ouddorp, één arrestatie

Burgemees­ter trekt stekker uit groot illegaal feest in bedrijfs­pand langs A12

VEENENDAAL - Op een industrieterrein in Veenendaal is een groot illegaal feest door de gemeente in de kiem gesmoord. Burgemeester Gert-Jan Kats zou de organisatoren zelf hebben gebeld en een preventieve last onder dwangsom van 5.000 euro hebben opgelegd.

