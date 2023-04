Gewonden door botsing met vrachtwagen op A59 bij Nieuwkuijk, sportauto met schunnige tekst brandt uit

met videoDRUNEN - Bij een botsing tussen twee auto's en een vrachtwagen is in de nacht van zondag op maandag een sportwagen in vlammen opgegaan. Het ongeluk gebeurde op de A59 bij Nieuwkuijk, toen de truckchauffeur wilde invoegen. Twee inzittenden raakten gewond.

Bij het invoegen ging het rond 00.15 uur mis, waarna één van de geraakte voertuigen in brand vloog. Om de brandweer en ambulancediensten de ruimte te geven, werd de A59 tijdelijk afgesloten. Twee gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. De brandende auto was een gepimpte sportwagen, die volgens de familie van de bestuurder eerder op zondag te bewonderen was op een carmeeting in Waalwijk.

Achterop de sportauto was een spoiler gezet, met daarop de opvallende woorden Send nudes. Deze Engelse tekst wordt vaak gebruikt in memes, waarin grappen worden gemaakt over mannen die online om naaktfoto's van vrouwen vragen. De bestuurder van de auto had nog maar een paar maanden zijn rijbewijs. Zijn wagen bleek ondanks de blusactie van de brandweer echter niet meer te redden.

Niet de eerste auto in brand

Na de botsing en de brand moest Rijkswaterstaat de weg eerst nog schoonmaken, voor werd vrijgegeven. Pas rond 02.00 uur kon de snelweg weer open. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Wel was het de tweede keer in korte tijd dat een auto op de A59 in brand vloog: zondagavond gebeurde hetzelfde bij Oss.

