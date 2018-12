Gewoon een groene kerst in Nederland

Morgen blijft het overdag meest droog. Het is in de eerste ochtenduren op veel plaatsen wel zwaar betrokken door lage bewolking. Opklaringen breiden vanuit het zuiden over het land uit zodat vooral in de middag de zon van tijd te zien is. ,,Met de zon is het een stuk vriendelijker”, zegt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. ,,De middagtemperatuur ligt rond een graad of 6 en dat is ongeveer de gebruikelijke waarde voor deze fase van december. Wel neemt de zuidoostenwind in de loop van de dag in kracht toe.”



De daglichtperiode duurt in deze tijd van het jaar slechts 7:40 uur. Woei: ,,In de tweede helft van de week heeft de zon het moeilijk. Er zijn overwegend veel wolken. Daardoor lijkt het later licht te worden en nog eerder donker; de donkere dagen voor kerst zijn begonnen en het weer werkt mee.”