Gezicht van verruiming kinderpardon voldoet zelf niet aan eisen van het pardon

Werkstraf­fen geëist na dodelijk ongeval speeltuin

17:47 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft werkstraffen tot 240 uur geëist in de zaak rond een dodelijk ongeval in een indoorspeeltuin in Grootebroek, op 31 december 2015. Het slachtoffer was een vierjarig jongetje, dat met een groep kinderen van de buitenschoolse opvang een uitje naar de speeltuin maakte.