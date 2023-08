Gezinnen zien duizenden euro’s voor zonnepanelen niet meer terug: Nathan (29) schiet ze te hulp

Met één klik achter 06 van docent, scholenkoe­pel slaat alarm: ‘Schoolgid­sen goudmijn voor cybercrimi­ne­len’

De namen, telefoonnummers en adressen van duizenden docenten en in sommige gevallen ook scholieren zijn met een paar muisklikken te vinden met dank aan internetondernemers die zonder toestemming oude schoolgidsen blijven aanbieden. Deskundigen spreken van een goudmijn voor cybercriminelen, omdat zij met die gegevens mensen makkelijker kunnen oplichten via WhatsApp of via phishing.