Gezochte Marokkaanse huwelijkskandidaat waarschijnlijk vader ‘Sloterplasbaby’

Volgens de politie deed de man zich voor als ideale huwelijkskandidaat. Hij won het vertrouwen van de vrouwen, ging op bezoek bij hun families en vertelde ze dat hij - een ‘succesvolle zakenman’ - op zoek was naar ‘huisje-boompje-beestje’ en graag wilde trouwen. Vervolgens vroeg hij de vrouwen of hun ouders om een lening voor het verlovingsfeest of een zakelijke deal. Het geld dat aan de man werd uitgeleend zagen ze nooit meer terug. Net als de gedroomde huwelijkspartner zelf, want deze nam zodra het geld binnen was de benen.

De verdachte komt uit Gelderland maar heeft een Marokkaanse achtergrond. Hij gebruikte verschillende namen en aliassen zoals Nourdin, Nordin, Fouad, Marouane, Brahim, Bouka, Chakir, Taoufik en Said. De man is waarschijnlijk al jaren actief met zijn huwelijkszwendel.

De politie kreeg de man in 2016 in beeld tijdens een ander onderzoek. In die zaak werd hij als getuige gehoord. Bij de recherche rees toen het vermoeden dat hij zich schuldig maakte aan oplichting. Volgens Het Parool gaat het vrijwel zeker om de vader van de zogenoemde Sloterplasbaby, die in 2016 dood werd gevonden in een sporttas door een wandelaar bij de Amsterdamse Sloterplas. Een woordvoerster van de politie kon dit niet bevestigen.

Lange tijd was onduidelijk wie de ouders waren van de baby. De vader werd vorig jaar gevonden door DNA-verwantschapsonderzoek en die zette de recherche op het spoor van de moeder, die niet veel later werd achterhaald.

Schaamte

Naast het feit dat meerdere vrouwen het slachtoffer zijn geworden van oplichting, vindt de recherche het bijzonder kwalijk dat de verdachte het vertrouwen van de slachtoffers diep geschaad heeft. Meerdere vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan, maar op basis van het onderzoek vermoedt de recherche dat er door het hele land nog veel meer gedupeerden zijn, die zich mogelijk vanwege schaamte of angst niet bij de politie hebben gemeld.

De recherche doet een dringend beroep op mogelijke gedupeerden om alsnog contact op te nemen. Rechercheurs willen benadrukken dat wanneer slachtoffers contact opnemen met de politie, er de ruimte is om eerst een vertrouwelijk gesprek te voeren.